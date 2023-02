SOLENIDADE – Prefeitura prestigia posse de deputados estaduais

Prefeito destacou a importância da união entre os poderes

Ao prestigiar a solenidade de posse dos 24 deputados eleitos e reeleitos da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia, na tarde de quarta-feira (1), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, destacou que o momento é de união entre os poderes, desejou um mandato tranquilo aos parlamentares, e também ressaltou a importância do apoio de cada um às demandas da capital.

“Porto Velho passa por um momento de grande transformação e é fundamental o trabalho em harmonia entre todos os poderes. Desejo um excelente mandato a todos os deputados, reforçando a importância de trabalharmos juntos em prol da população, especialmente os que têm base eleitoral em Porto Velho, pois a cidade é a capital de todos os rondonienses. Vamos juntos construir a capital que nós queremos e contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso estado”, disse.

A solenidade aconteceu na Casa de Eventos Talismã 21, em Porto Velho, para onde a sede do Poder Legislativo foi transferida para a cerimônia de posse. A sessão de instalação foi presidida pelo deputado Alex Redano, presidente da Casa na 10ª legislatura.

Além do prefeito Hildon Chaves, integraram a mesa de honra o governador Marcos Rocha; o desembargador Marcos Alaor Grangeia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Paulo Cury Neto, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO); Miguel Mônico, vice-presidente do TRE/RO; Eriberto Gomes Barroso, sub-procurador do Ministério Público do Estado de Rondônia, e Hans Lucas Immich, defensor público geral do Estado de Rondônia.

Nesta legislatura, foram reeleitos 11 deputados e eleitos 13 para o mandato de 4 anos. Foram reeleitos os deputados: Luizinho Goebel (PSC), Jean Oliveira (MDB), Laerte Gomes (PSD), Rosângela Donadon (PDT), Alex Redano (Republicanos), Cirone Deiró (União Brasil), Marcelo Cruz (Patriota), Ismael Crispin (PSB), Jean Mendonça (PL), Alan Queiroz (Podemos) e Ezequiel Neiva (União Brasil). Vão iniciar o primeiro mandato de deputado estadual: Ieda Chaves (União Brasil), Dr. Luis do Hospital (MDB), Cássio Góis (PSD), Delegado Lucas Torres (PP), Affonso Cândido (PL), Gislaine Lebrinha (União Brasil), Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), Pedro Fernandes (PTB), Ribeiro do Sinpol (Patriota), Cláudia de Jesus (PT), Edevaldo Neves (Patriota), Dra. Taíssa Sousa (PSC) e Nim Barroso (PSD).

