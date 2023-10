SOLENIDADE Prefeitura de Porto Velho prestigia troca de comando no 1º Batalhão de Polícia Militar

Secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, participou da solenidade na manhã desta segunda-feira (30)

O secretário-geral de Governo da Prefeitura de Porto Velho, Fabricio Jurado, prestigiou na manhã desta segunda-feira (30) a solenidade de passagem de comando no 1º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Rondon. Assumiu o comando do 1º BPM o tenente-coronel Elias, em substituição ao tenente-coronel Amorim.

“A Prefeitura tem uma relação de parceria com a Polícia Militar, a exemplo da Operação Fio Desencapado, que combate o furto de fiação elétrica e outros delitos, e é sempre importante que possam estreitar ainda mais esses laços institucionais, com todos convergindo para um trabalho em conjunto, em benefício da população da capital”, destacou Jurado.

A solenidade de passagem de comando foi presidida pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel Braguin, sendo prestigiada por outras autoridades civis e militares, no pátio do quartel do 1º BPM.

Fabricio Jurado, em nome da Prefeitura de Porto Velho, foi agraciado com uma placa em alusão à parceria do município com o 1º BPM, em reconhecimento ao trabalho em conjunto que tem sido realizado entre as duas instituições.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO