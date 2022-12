Soltura dos quelônios é realizada no Parque Estadual Corumbiara em Rondônia

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau entregou nesta terça-feira (13), em solenidade realizada no estacionamento do Palácio Rio Madeira, 31 caminhonetes que serão distribuídas para as regionais de saúde, hospitais e laboratórios do Estado. A entrega é considerada um marco para a saúde. ‘‘Essa é primeira vez que o Governo de Rondônia adquire com recursos próprios, veículos para atender as unidades de saúde estaduais. Isso demonstra o compromisso com a saúde da população, pois esses veículos serão usados com sabedoria, atendendo à nossa população nos municípios’’, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A secretária da Sesau, Semayra Gomes explicou que a aquisição dos novos veículos era um desejo antigo dos servidores da saúde, e que o sentimento é de gratidão. ‘‘A frota era composta por veículos cedidos ou provenientes de compensações, e essa é a primeira vez que um Governo adquire veículos com recursos próprios. Eles irão contribuir muito para o bom funcionamento das unidades de saúde’’, avalia. O investimento com a aquisição das caminhonetes foi de R$ 8.432.500,00 (oito milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).

Os veículos serão destinados ao Hospital Regional de Extrema, Hospital Regional de Buritis, Complexo Hospitalar Regional de Cacoal – COHREC; Hospital Regional de São Francisco do Guaporé; Gerência Regional de Ji-Paraná; 2ª Gerência Regional de Cacoal, 3ª Gerência Regional de Vilhena, 4ª Gerência Regional de Ariquemes, 5ª Gerência Regional de Rolim de Moura, Coordenadoria de Obras, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro – HB, Pronto Socorro e Hospital João Paulo II, Hospital Infantil Cosme e Damião.

E ainda para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron, Unidade de Assistência Médica Intensiva – AMI; Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica; Hospital de Retaguarda do Estado de Rondônia, Policlínica Oswaldo Cruz – Poc; Laboratório de Patologia e Análises Clínicas de Rondônia – Lepac; Gerência de Abastecimento e Transporte – Gat; Coordenadoria de Obras; e Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio – Cap.

O diretor Hospital Infantil Cosme e Damião, localizado em Porto Velho é referência em atendimento de média e alta complexidade de crianças de todo o Estado de Rondônia, Sérgio Pereira, pontuou a importância dos veículos para o atendimento da população. ‘‘Ficamos muito felizes de sermos agraciados com esse veículo, pois irá contribuir muito com a assistência aos nossos pacientes’’, assegurou.

O diretor do Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, que atende além de São Francisco, Seringueiras e Costa Marques, cerca de 60 mil habitantes, Luís Ricardo Matos, também destacou a alegria com a entrega do veículo. ‘‘É um presente para a nossa regional, dada à dificuldade que temos para deslocarmos, são mais de 600km de distância da Capital, e agora vamos conseguir acelerar nossos trâmites administrativos, é uma honra receber esse veículo do Governo do Estado. Vivemos um período de aproximação entre a Sesau e as regionais de Saúde, e temos alcançado conquistas extraordinárias’’.

E as conquistas não se restringem ao eixo da saúde, o governador de Rondônia aproveitou a solenidade para pontuar o bom momento de desenvolvimento que passa o Estado. ‘‘Ficamos felizes com o que está acontecendo com a Saúde, mas também com todo o desenvolvimento do Estado. Temos uma grande missão pela frente de dar continuidade ao trabalho forte em prol do progresso de Rondônia. Enquanto muitos estados estão preocupados com o orçamento para 2023, nós estamos com a economia equilibrada. Somos o terceiro estado com menor índice de desemprego do Brasil e o menor da região Norte. Grandes indústrias estão chegando ao nosso Estado. Aqui tem prosperidade e perspectiva de um futuro bom’’, garante Marcos Rocha.

Fonte: Governo RO