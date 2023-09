Sonares entregues pelo Governo de Rondônia reforçam ações de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar

Três sonares foram entregues pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, na terça feira, (12). Os equipamentos serão utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, na localização de vitimas de acidentes aquáticos.

Com o nome técnico de Sonar de Varredura Lateral, o equipamento tem um alcance de aproximadamente 30 metros de profundidade, e tem como objetivo, localizar vítimas e objetos submersos, por meio de um sistema que utiliza ondas sonoras para mapear o ambiente subaquático. O equipamento é similar ao utilizado no resgate de vítimas de submarinos no oceano.

Conforme informações da Sesdec, no total o investimento foi de R$394.490,00 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP. Os sonares, serão alocados nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, e atenderão os outros municípios de acordo com a necessidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ferramenta é importante para a Corporação e reflete a preocupação e o cuidado que a gestão tem em oferecer segurança aos bombeiros mergulhadores no momento das buscas. “Com as coordenadas geográficas, a guarnição de mergulho pode atuar direto no ponto exato, sem ter que realizar buscas extensas no fundo dos rios, o que leva mais tempo e envolve risco. Infelizmente ocorrem muitos acidentes em rios da nossa região, principalmente nesta época de calor intenso e os equipamentos reforçam as ações da Corporação para casos de emergências”, disse.

O secretário de Segurança Pública, Felipe Vital, destaca a segurança que os equipamentos trarão para Corporação. “Esses equipamentos darão mais segurança para o bombeiro mergulhador no momento do resgate. Por se tratar de uma atividade perigosa, principalmente, quando se trata de rios como o rio Madeira que não tem visibilidade. Com esse equipamento de ponta vai ajudar a localizar desaparecidos em naufrágios e afogamentos”, ressaltou.

FUNCIONALIDADES

Transdutor Sonar: o sistema começa com um transdutor sonar, este dispositivo, emite pulsos de som de alta frequência na água, que se propagam como ondas sonoras, e essas ondas sonoras são transmitidas na direção do possível local da vítima.

Reflexão das Ondas Sonoras: quando as ondas sonoras encontram um objeto submerso, como o corpo de uma vítima, elas são refletidas de volta para o transdutor.

Recepção de Sinais de Retorno: o transdutor também atua como receptor, captando os sinais de retorno das ondas sonoras refletidas pelos objetos submersos.

Processamento de Sinais: os sinais de retorno, são enviados para um processador de sinais sonar. Este componente é responsável por analisar o tempo que leva para os sinais retornarem e a intensidade desses sinais, e com base nessas informações, o sistema pode calcular a profundidade e a distância dos objetos submersos.

Visualização e Monitoramento: os dados processados, são exibidos em uma tela em tempo real para que os bombeiros possam monitorar a localização das vítimas, apresentado em um formato de imagem de sonar, semelhante a uma imagem de ultrassom que mostra os objetos submersos.

Busca e Resgate: com as informações fornecidas pelo sistema de sonar, as equipes de resgate podem direcionar seus esforços de busca para áreas específicas, aumentando a eficiência nessas operações.

Fonte: Governo RO