Sorteio de Natal do Nota Legal Rondoniense distribuirá R$ 500 mil em prêmios

O Programa Nota Legal Rondoniense encerra o ano de 2024 com o Sorteio de Natal, que vai premiar 50 participantes com um total de R$ 500 mil. O evento será realizado no dia 21 de dezembro, às 20h, em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Com foco na conscientização sobre a importância da cidadania fiscal, o Nota Legal Rondoniense incentiva os consumidores a pedirem o CPF na nota em suas compras. Os participantes concorrem a prêmios em sorteios trimestrais e raspadinhas instantâneas que distribuem valores de R$ 50 a R$ 500. além de ajudar entidades sociais.

PRÊMIOS DO SORTEIO DE NATAL

O sorteio especial deste fim de ano irá contemplar 50 ganhadores em diferentes categorias:

20 prêmios de R$ 5 mil

15 prêmios de R$ 10 mil

10 prêmios de R$ 15 mil

5 prêmios de R$ 20 mil

COMO PARTICIPAR?

Para participar do Sorteio de Natal, basta estar cadastrado no aplicativo Nota Legal Rondoniense e acumular bilhetes. A cada R$ 50 em compras com o CPF na nota, o consumidor ganha um bilhete eletrônico. As notas fiscais válidas para esta edição foram emitidas entre outubro e dezembro de 2024.

Segundo a coordenadora do grupo de educação fiscal da Secretaria de Finanças, Letícia Lara, o programa como instrumento eficaz para conscientizar a população sobre a importância da emissão de notas fiscais. “Por meio do programa, conseguimos esclarecer à população que cada nota fiscal solicitada é um passo para garantir mais recursos para políticas públicas nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, impactando a população,” explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Sorteio de Natal do Nota Legal Rondoniense, é uma maneira de agradecer à população pelo engajamento no programa. “Este sorteio não apenas oferece prêmios, mas também reforça a importância da cidadania fiscal, incentivando a conscientização e participação ativa dos cidadãos no fortalecimento da economia,” pontuou.

ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO

Fonte: Governo RO