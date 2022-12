Sorteio de Natal do Programa Nota Legal irá distribuir R$ 300 mil em prêmios, saiba como participar

A Coordenadoria Regional de Educação de Vilhena-Cre, realizou a I Socialização das Boas Práticas do Novo Ensino Médio- Itinerários Formativos. O evento teve como objetivo principal a socialização das práticas relacionadas aos novos itinerários, que são as novas disciplinas que compõem o ensino médio, já com carga horária ampliada.

A implantação do Novo Ensino Médio começou pela Escola Estadual Álvares de Azevedo, em 2020. Neste ano, se deu início em todas as outras escolas estaduais e em todos os segmentos com os 1º anos. A implantação seguirá de forma gradativa, com todos os anos escolares, seguindo a nova portaria de implementação até 2024.

A técnica pedagógica, Sônia Rodrigues, que coordena a pasta do Novo Ensino Médio em Vilhena, explica como está o andamento da implantação. “ A proposta pedagógica do Novo Ensino Médio – NEM é baseado em metodologias ativas e tem como objetivo despertar o protagonismo nos estudantes, então todos os itinerários formativos, que são compostos por disciplinas novas, visa a proposta de trabalhar de forma dinâmica, todos os eixos que compõem a nova matriz curricular.

Todas as escolas que atendem o Ensino Médio do Brasil inteiro, seja particular, pública estadual e federal, já estão se estruturando para receber o NEM, inclusive até a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, já está passando por modificações para se adaptar ao novo modelo de ensino. É um desafio, pois novidades e mudanças sempre assustam, mas o que assistimos aqui hoje nesse evento demonstrou que a proposta está fazendo diferença na vida dos estudantes,” explicou Sônia.

André Aparecido de Andrade, aluno do 1° ano do Ensino Médio da Escola Maria Arlete Toledo, relata a sua experiência com a implantação do NEM. “Esse novo método de ensino foi um pouco difícil nos primeiros semestres até a adaptação, de como funcionaria as aulas, mas foi muito bom. Como faço parte da eletiva de robótica foi um aprendizado bem maior do que eu pensava, mais trabalho em equipe, novas experiências e principalmente, em programação. No geral foi ótimo. Agora somos os primeiros, mas tenho certeza que nos próximos anos ficará melhor ainda”, comentou o aluno.

Claudia Prates, pedagoga no Departamento de Apoio ao Ensino do Ifro, Campus Vilhena, parabeniza a CRE pelo evento. “Só tenho a parabenizar, pois foi um momento de troca de experiências e muitos aprendizados. Além da calorosa recepção. Os eventos dessa natureza traduz o compromisso com a Educação, mostrando algumas experiências exitosas, dentre muitas realizadas no município. Tais experiências apontam a multiplicidade do cenário educacional, com ações e iniciativas que trazem mudanças na vida dos estudantes. São essas boas práticas que devem ser disseminadas, na expectativa de que tais exemplos impulsionam a prática pedagógica e contribuam para qualificar o direito de aprender de todos os estudantes, que tenhamos outros momentos como este”, finalizou a pedagoga.

PARTICIPAÇÃO

Participaram do evento todas as escolas da Rede Estadual de Vilhena, Colorado do Oeste e Chupinguaia, como também as escolas indígenas Mamaindê, Aikanã e Capitão Aritimom, além de alguns alunos para relatar suas aprendizagens com o novo método. Prestigiaram o evento: professores da Universidade Federal de Rondônia – Unir e do Instituto Federal de Rondônia – Ifro.

Fonte: Governo RO