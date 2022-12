Sorvetão de Bis

Reprodução/Twitter Manifestação pedindo intervenção das Forças Armadas

Uma tempestade em Brasília na tarde deste domingo (18) deixou quatro feridos no acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que manifestam em frente o quartel do Exército contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram uma descarga elétrica após um raio atingir o local onde estavam. Uma mulher de 45 anos foi atendida pelos socorristas e foi encaminhada ao IHBB (Instituto Hospital de Base de Brasília).

A mulher teve os sinais vitais alterados, como dormência nas pernas e pressão alta, mas segundo os bombeiros ela está bem e estável.

O caso aconteceu na praça dos Cristais, em frente ao quartel do Exército em Brasília. Três viaturas e 11 agentes foram até o local para atender os feridos, que estavam abrigados em uma tenda.

Atos recentes

As manifestações antidemocráticas acontecem desde a noite em que Lula venceu as eleições no segundo turno, no dia 30 de outubro. A mais recente aconteceu na noite da última segunda-feira (12), vândalos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro queimaram ônibus e carros e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília.

Esse movimento estava programado desde o dia 7 de dezembro, quando bolsonaristas avisaram que iriam agir no dia da diplomação de Lula. O caso repercutiu em todo o país e revoltou boa parte da classe política.

Os atos de vandalismo tiveram início na frente da Polícia Federal, por volta das 19h30. A alegação dos criminosos é que eles não aceitariam a prisão temporária contra o indígena José Acácio Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro.

A ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A argumentação do magistrado, que atendeu um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) é que Cacique Serere estava liderando um movimento antidemocrático em Brasília para contestar a vitória de Lula.

Após a decisão do ministro, o grupo de bolsonaristas tentou invadir um prédio da Polícia Federal. Policiais militares foram acionados e usaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os vândalos.

A confusão se estendeu por outros pontos da capital federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco ônibus e três carros foram incendiados durante o tumulto. Vidros da 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, também foram depredados.

Fonte: IG Nacional