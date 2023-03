SP: como comprar bilhete para Metrô e CPTM com a Carteira do Google

Divulgação/Google Usuários da Carteira Google agora podem comprar bilhete único pelo aplicativo

Os passageiros que usam o Metrô e a CPTM agora podem utilizar a Carteira do Google para comprar e armazenar bilhetes em São Paulo . Para utilizar o serviço, os cidadãos devem baixar o aplicativo da carteira digital no celular.

A pessoa que adquirir a passagem pela Carteira do Google deve efetuar o pagamento por meio do cartão de crédito ou débito, sem custo ou taxa adicional.

De acordo com a empresa, o passageiro pode comprar até 10 bilhetes unitários de uma única vez.

Veja, abaixo, o passo a passo de como comprar:

Faça o download do aplicativo Carteira do Google na Play Store do Android; Acesse o app e, no canto inferior direito, clique na opção “Adicionar à Carteira”; Selecione “Cartão de transporte público” e depois “São Paulo”; Depois de escolher a quantidade e efetuar a compra, um bilhete em QR Code vai aparecer na tela inicial do aplicativo; Quando o usuário chegar na estação para embarcar, seja no Metrô ou CPTM, basta aproximar o QR Code na tela do celular ao visor que fica na catraca.

Divulgação/Google Carteira do Google

A Carteira do Google foi apresentada em julho de 2022 para substituir o Google Pay, sendo uma versão repaginada do aplicativo. O serviço consegue salvar cartões de débito e crédito para compras futuras e ainda armazena comprovantes de vacinação e ingressos para eventos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional