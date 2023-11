SP: contra privatizações, greve afeta funcionamento de trens e metrôs

FreePik A iniciativa estimula a generosidade por meio da conexão de pessoas





Com o objetivo de incentivar essa cultura no país, o “Dia de Doar” surgiu como um contraponto ao consumismo envolvendo a Black Friday . A iniciativa estimula a generosidade por meio da conexão de pessoas com causas socioambientais. Nesta edição de 2023, campanhas foram confirmadas em pelo menos 90 cidades brasileiras.





Esse exercício do desprendimento em prol dos outros é verificado em vários segmentos de campanhas específicas, entre elas de bicicletas no Paraná até o de óvulos promovido pela Associação Brasileira de Apoio à Fertilidade. No site do programa é possível encontrar a lista de campanhas comunitárias que já foram realizadas no país, saber como liderar uma e até um modelo de projeto de lei para municípios que quiserem formalizar a celebração desta data. Para consultar todas as campanhas participantes, acesse o link www.diadedoar.org.br

A edição do ano passado movimentou, somente na plataforma eletrônica, mais de R$ 4,5 milhões, engajando 28 milhões de pessoas através das redes sociais, assim como empresas que usaram suas estruturas para angariarem fundos para as campanhas.

Como surgiu a data?

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday. A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças ( Thanksgiving ), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), o projeto conta com apoio do Movimento Bem Maior e do Morro do Conselho Participações.

Pesquisa do Instituto Ayrton Senna

Em 2022, as doações individuais para ONGs e projetos socioambientais atingiram um notável montante de R$ 12,8 bilhões. Em razão desta data, o Instituto Ayrton Senna divulga um estudo que reforça a importância das causas sociais. Segundo a sondagem, o “O Dia de Doar” é um convite a sociedade para apoiar causas. Essa mobilização é fundamental pois fortalece o terceiro setor, gera impacto positivo e torna o país um lugar mais generoso e solidário.

“Cada ação conta, cada doação faz a diferença”, disse Sara Meneghine, Gerente-Executiva de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna.

A 4ª edição da Pesquisa Marketing de Causa, realizada em parceria entre o Instituto Ayrton Senna, Ipsos, Cause e ESPM, aponta que 59% dos brasileiros acreditam que as empresas ainda não agem o suficiente em questões sociais e ambientais. Os consumidores se mostram cada vez mais preocupados com o engajamento das organizações. Outro ponto de destaque desse estudo é a crescente insatisfação da geração Z com esse comportamento, refletindo no fato que 34% dos jovens consideram que as organizações não tomam atitudes em pautas urgentes.

O estudo aponta que ainda existe um caminho a se trilhar para avançarmos com a cultura da doação no país. Seja por meio de doações financeiras, bens ou voluntariado, agir em prol de causas essenciais é um catalisador fundamental para impulsionar o trabalho das organizações e promover um país mais justo e solidário.

Fonte: Nacional