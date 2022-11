SP é o único estado que cumpriu meta de vacinação com duas doses

Pixabay Especialistas já consideram a vacinação com três doses o esquema primário da imunização contra a Covid

Apenas o estado de São Paulo cumpriu a meta de vacinar pelo menos 90% da população que deveria receber duas doses da vacina contra a Covid-19 . É o que mostra um novo estudo da Oxfam, organização de ajuda humanitária presente em mais de 90 países, publicado nesta quarta-feira (23). Segundo o levantamento, o estado paulista imunizou 91% dos elegíveis, isto é, aqueles que estavam aptos a se vacinar.

Alguns estados ficaram em patamar próximo aos 80%, caso do Rio de Janeiro (80,7%), Santa Catarina (84,4%) e Ceará (80%). A disparidade entre os estados foi grande. No Amapá, por exemplo, a média ficou em 59,5%. A cobertura vacinal mais baixa entre os estados se deu em Roraima, com 57,5%.

Entre as cidades brasileiras, o saldo também não é muito positivo. Somente 16% ultrapassaram a marca de 80%. Na região Sul, 30% dos municípios apresentavam mais de 80% da população com duas doses; na região Sudeste, 27,2%; no Centro-Oeste, 11,8%; no Nordeste, 2,7%; e na região Norte, somente 1,1%.

Um recorte curioso do estudo é que, entre todos os estados, as mulheres se vacinaram mais do que os homens. No relatório, consta que “os homens apresentam maior probabilidade de rejeitar a vacinação contra a Covid-19 do que as mulheres”. De acordo com o levantamento, o dado pode estar atrelado a dois fatores: a “propensão das mulheres tomarem decisões de saúde para seus filhos” e o fato de elas serem “mais predispostas a buscar informações sobre vacinas”.

É importante destacar que especialistas em infectologia e epidemiologia já consideram a vacinação com três doses o esquema primário da imunização contra a Covid. Isso porque a variante Ômicron, predominante hoje no Brasil e no mundo, é mais transmissível e escapa com maior facilidade do que a variante original, usada como base para produzir as vacinas.

