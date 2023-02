SP: litoral norte volta a apresentar risco de chuva

Reprodução São Sebastião no litoral norte sofre com enchentes e alagamentos

Serviços meteorológicos consultados pelo governo de São Paulo apontam que há previsão de mais chuva com risco de temporais e até granizos em alguns pontos do litoral norte e da Baixada Santista, no início da tarde desta terça-feira (21).

“Essa situação pode ocorrer de forma intermitente até o início da noite”, afirmou o governo paulista em comunicado. Na nota, eles pediram atenção redobrada ao solo encharcado devido às ocorrências de deslizamentos de terra nos últimos dias.

Conforme a informação, São Sebastião pode chegar a 25 mm de chuva , com temperatura máxima prevista para 30ºC. Em Ubatuba , o volume máximo previsto é o mesmo, com máximas podendo chegar a 31ºC. Em Ilhabela , também há previsão de 25mm de chuva , com máxima de 30ºC.

Em Bertioga , por outro lado, pode ser que chova um pouco mais, com previsão de 30mm de precipitação. A temperatura máxima também deve chegar aos 30ºC.

Sobe número de mortes

Na manhã de hoje, as equipes de resgate retomaram os trabalhos de busca e o balanço do governo confirmou que o número de mortos em decorrência das chuvas subiu de 40 para 44 , sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba, até o momento.

Além disso, sete corpos já foram identificados, sendo ao menos três crianças e quatro adultos .

As equipes concentram esforços, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, região que teve maior número de vítimas.

Juquehy foi outro bairro severamente afetado pela tempestade e, entre segunda (20) e terça, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e o acesso por terra está bloqueado devido aos estragos causados pela chuva.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.

