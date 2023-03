SP: máscara deixa de ser obrigatória em transporte público nesta sexta

Rovena Rosa/Agência Brasil – 01/09/2021 Máscara deixa de ser obrigatória em transporte público de São Paulo

O uso de máscara de proteção contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório no transporte público do estado de São Paulo a partir desta sexta-feira (3). A medida vale para trens, Metrô e ônibus.

O equipamento tinha voltado a ser obrigatório desde novembro do ano passado , após a alta de casos da doença no país.

A decisão de retirada foi tomada na manhã dessa quinta-feira (2) , quando o Comitê Executivo do estado se reuniu para discutir a liberação após o fim da obrigatoriedade em aviões e aeroportos, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nessa quarta-feira (1º).

O governo estadual reforça, no entanto, que a máscara segue sendo obrigatória nos serviços de saúde de São Paulo , sejam eles públicos, privados ou filantrópicos.

Embora o uso não seja mais obrigatório no transporte público , a máscara continua sendo recomendada , principalmente, para pessoas com mais de 65 anos; com alguma imunodeficiência; comorbidades; e sintomas respiratórios.

Fonte: IG SAÚDE