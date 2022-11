SP participa da Cúpula Internacional das Mercocidades em Montevidéu

Delegações de mais de 50 governos locais da América Latina, representantes de organizações internacionais, entidades acadêmicas e organizações sociais estarão presentes na 27ª Cúpula das Mercocidades. O encontro, que terá como tema “Cidades amigas, cidades mais verdes”, acontece em Montevidéu até o dia 1º e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participará dos debates.

“O tema deste ano tem tudo a ver com a cidade de São Paulo, que acolhe todas as cores, nacionalidades e crenças. Um mix indispensável para a construção de um ambiente com equidade e qualidade de vida. Compor a cúpula das Mercocidades é uma oportunidade de promover a cooperação internacional e nos posicionar ainda mais na integração regional como capital global da diversidade e do desenvolvimento sustentável, bem como a capital mundial das vacinas”, afirma Ricardo Nunes. Nesta 27ª Cúpula, a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, assumirá a presidência de Mercocidades para 2023.

A secretária municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy, adianta que a Prefeitura vai pleitear que São Paulo assuma a copresidência e que seja sede da 28ª Cúpula de Mercocidades em 2023, com o prefeito Ricardo Nunes passando a exercer a presidência para o período 2023-2024. Marta Suplicy avalia que “a internacionalização e o protagonismo da Capital paulista, junto a fóruns e redes de cidades no mundo, ganham mais relevância e caminha a passos largos a partir da 27ª Cúpula de Mercocidades, mais uma vez buscando a cooperação estratégica para o nosso ambiente regional”, disse a secretária.

Entre os participantes confirmados estão Verónica Magario, Vice-Governadora da Província de Buenos Aires; Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo; Irací Hassler Jacob, prefeita de Santiago do Chile; Mayra Mendoza, prefeita de Quilmes; e Fernando Gray, prefeito de Esteban Echeverría e atual presidente da Rede Mercocidades. Para o Uruguai, participarão membros de municípios de nove departamentos. Estarão presentes, também, representantes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

Mercocidades é uma rede que agrupa 364 cidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Equador, Uruguai e Venezuela, onde vivem mais de 120 milhões de pessoas. Nesta cúpula, a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, assumirá o cargo de presidente para o ano de 2023, enquanto a diretora da Divisão de Relações Internacionais, Fabiana Goyeneche, será a secretaria executiva da entidade.

A ex-prefeita de São Paulo, ex-ministra da Cultura e Turismo participará do painel de discussão “A cidade do futuro: sustentabilidade ambiental e inclusão social”. Marta Suplicy também é uma grande referência do feminismo brasileiro. Fez história com seu programa de televisão “TV Mulher”, nos anos 80, sendo pioneira em abordar, publicamente, as questões da educação sexual, da causa LGBTQIA+ e dos direitos das mulheres na televisão brasileira.

“Cidades mais verdes” Nesta edição da Cúpula as discussões terão como base o lema “Cidades amigas, cidades mais verdes” com três temas principais: cidades ambientalmente sustentáveis, cidades de cuidados e cidades inovadoras. Serão realizadas reuniões em diferentes espaços de trabalho da rede Mercocidades, entre as quais se destaca a Assembleia das Cidades , que acontecerá no final do encontro e reunirá as mais altas autoridades e atores de destaque na região. Ao mesmo tempo, será lançada a Declaração de Montevidéu, documento que refletirá os principais compromissos, demandas e preocupações das cidades.

Fonte: IG Nacional