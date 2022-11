SP: policial militar realiza parto da própria filha em base da PM

Divulgação/PMESP PM Eric Salomão, esposa e a filha Cecília após o parto

Um policial militar realizou o parto da própria filha em um batalhão da PM em São Paulo . O caso foi registrado na última quarta-feira (16), na Vila Maria, bairro da Zona Norte da capital paulista.

O soldado Eric Salomão Coelho estava em serviço no momento em que recebeu a ligação da esposa, informando que havia entrado em trabalho de parto. Ele prontamente deslocou-se para buscá-la mas, por conta do trânsito, ele percebeu que não daria tempo de chegar a uma unidade hospitalar.

Logo, Salomão decidiu ir até até a base da Polícia Militar onde trabalha para pedir apoio a colegas e, posteriormente, levar a mulher para um hospital .





“Assim que o veículo estacionou no pátio da companhia, as contrações aumentaram e o parto precisou ser feito no local, com o apoio do pai e dos parceiros de serviço”, informou a Polícia Militar de São Paulo em um comunicado divulgado nas redes sociais.

De acordo com a corporação, depois do nascimento de Cecília, a família se deslocou para um Hospital, onde mãe e bebê passaram por atendimento médico e seguem bem.

“Parabéns mamãe e papai! Que a Cecília tenha muita saúde e muitos outros motivos para se orgulhar de vocês”, completou a PM.

