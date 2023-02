SP: Tarcísio de Freitas pede ajuda do Exército após chuvas no litoral

Divulgação/Defesa Civil São Sebastião decreta estado de calamidade após fortes chuvas atingir a região

O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu ajuda do Exército para colaborar nas buscas de vítimas das chuvas no litoral norte do estado. Segundo Freitas, as Forças Armadas têm mais equipamentos para ajudar nas buscas.

O governador pediu reforço de médicos e bombeiros ao governo federal. Em uma live, Tarcísio de Freitas afirmou que os bombeiros encontram dificuldades para acessar áreas devido ao bloqueio de estradas e a grande quantidade de terra surgiu após os deslizamentos.

Freitas ressaltou helicópteros e equipamentos do Exército podem ajudar, por exemplo, na retirada da terra na Vila do Sahy, em São Sebastião, para continuar as buscas por vítimas.

“Estamos avaliando o tamanho do problema. É grave. Choveu muito e temos muitos deslizamentos. É fundamental que o socorro chegue às vítimas”, disse Tarcísio.

Até o momento, duas pessoas morreram vítimas das chuvas no litoral paulista. Uma criança de 7 anos morreu após a casa onde morava ser atingida por uma pedra de 2 toneladas, em Ubatuba.

Já uma mulher foi encontrada morta após a casa onde estava ser atingida por uma árvore na cidade de São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros informou haver pessoas desaparecidas embaixo de escombros e manterá às buscas nas próximas horas.

Meteorologistas acreditam que cerca de 200 milímetros de chuva atingiram o litoral de São Paulo neste fim de semana. Deslizamentos de terra foram registrados, o que provocou a interdição das rodovias Rio-Santos, Tamoios e Mogi-Bertioga.

Em Ilhabela, problemas no fornecimento de energia elétrica foram registrados, enquanto sinais de celulares foram prejudicados em Juquehy e Boiçucanga.

