SP: temporais causam uma morte e deixam cidade em estado de atenção

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (8) provocaram alagamentos, queda de árvores e uma vítima fatal. A morte foi registrada na Zona Sul da capital paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher estava dentro de um veículo que ficou submerso em um alagamento no bairro de Moema. A vítima, que não teve a identidade revelada, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Atualizando oco das 18h02 Rua Gaivota, 988 – Moema – uma vítima em enchente, feminino maior, a vítima estava dentro do veículo submerso pelas águas da enchente, foi retirada, iniciado RCP e constatado óbito por médico que estava no local. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 8, 2023

Os Bombeiros também informaram que, até às 18h15, foram abertas 66 ocorrências por queda de árvores, 61 por conta de enchentes e 13 em razão de desabamentos em São Paulo devido aos temporais.





Além disso, ao longo desta tarde o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que todas as regiões da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos.

Outra consequência das fortes chuvas em São Paulo foi a suspensão do rodízio de veículos por parte da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A corporação disse que, por volta das 19h, havia 1.116 km de congestionamento entre os 20 mil km de vias monitorados na capital.

