SP terá um ano de eventos para celebrar cinquentenário do hip hop

Reprodução/Google Search 99° Distrito Policial de São Paulo

Um idoso foi nocauteado ao sair da festa de aniversário do filho na madrugada do último sábado (05), na Zona Sul de São Paulo. Gilberto de Paula Bento, de 67 anos, foi agredido por um homem argentino, que teria iniciado a discussão devido a um suposto barulho vindo da comemoração.

O caso aconteceu por volta das 2h35 da manhã. Gilberto estava caminhando pela Rua Ministro Álvaro de Sousa Lima, no bairro Jardim Marajoara, quando o vizinho o abordou. Ele perguntava se o idoso estava participando da comemoração que estava ocorrendo no salão de festas do condomínio. A ocasião era a festa de 22 anos do filho de Gilberto, Felipe Bento.

Segundo as imagens das câmeras de segurança, os vizinhos teriam discutido brevemente, até que Gilberto recebe um soco na boca. Ele imediatamente cai no chão inconsciente e bate a cabeça. Após isso, o homem começa a deferir 11 socos no rosto do idoso desacordado. Após a agressão, ele o deixa desacordado no chão, e sai andando.

A agressão foi registrada no 99° Distrito Policial de São Paulo, no bairro Campo Grande. A vítima foi encaminhada para o hospital para fazer o corpo de delito. Lá, foram identificados múltiplos hematomas no rosto, inchaço nos olhos, pescoço e bochechas, cortes na mão, cotovelos e parte traseira da cabeça, além da confirmação do nariz quebrado e mais três ossos do crânio fraturados.

Gilberto segue internado na Santa Casa da Misericórdia de Santos desde a última quarta-feira (09), recebendo acompanhamento médico. Ele encontra-se estável, mas terá que fazer cirurgia em decorrência dos ferimentos.

À Polícia Civil de São Paulo, o caso foi registrado como lesão corporal contra pessoa idosa. O caso pode agravar pela omissão de socorro, que pode ser considerado como tentativa de homicídio.

Fonte: Nacional