SP: vítimas de inundações no litoral precisam de cadeiras de rodas

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo informou que está recebendo doações de cadeiras de rodas e de banho, muletas e bengalas para envio às cidades atingidas pela tragédia no litoral norte do estado. Os equipamentos serão enviados para auxiliar as pessoas com deficiência da região e os atingidos que sofreram traumatismo.

As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, entre 9h e 17h, no Memorial da América Latina, localizado na Avenida Mário de Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda – São Paulo..

O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou que a situação vivenciada pelas famílias no litoral norte se agrava para as pessoas com deficiência, pelas naturais dificuldades que fazem parte da sua rotina. “Além dessas pessoas, muitas vítimas das inundações sofreram politraumatismo, o que mobiliza o governo do estado, por meio da secretaria, a arrecadar equipamentos como cadeiras de roda e de banho, muletas e bengalas”, afirmou o secretário.