Startups participam do programa de pré-incubação de vários serviços

Para fortalecer o ecossistema empreendedor rondoniense, de forma que resolvam problemas reais a partir de uma metodologia consolidada, a HUB RO (lugar que agrega vários produtos ou serviços ao mesmo tempo), programa vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, realizou na última semana, aula inaugural que deu início aos trabalhos do programa de pré-incubação, que tem um enfoque maior em ideias e projetos com alto potencial de crescimento.

No programa, 13 startups foram selecionadas via edital; tendo acesso à mentoria, capacitação e acesso também ao ecossistema de empreendedorismo em Porto Velho.

A primeira fase do programa de pré-incubação é o de diagnóstico da empresa. Nesta etapa, é feito um raio-x dos objetivos a serem alcançados, seguido de um desenho com as orientações específicas de cada empresa, com consultorias individuais focadas em objetivos também individuais.

Participando do programa, as startups também têm contato com outras, facilitando a conexão e troca de networking e experiências. Ao final do programa, os negociantes são convidados a apresentarem os negócios para uma banca de empreendedores experientes e especialistas.

CAPACITAÇÃO

O programa teve início na última semana de novembro, e se estende até o mês de março do ano que vem. Ao todo, serão 11 encontros de capacitação e troca de aprendizados. Em 21 de março de 2023, que será o último encontro, as startups irão apresentar seus projetos amadurecidos para uma banca de investidores.

Durante esses 11 encontros, será utilizado o método do Caminho do Empreendedor, que consiste em seis passos principais: Explorar, Engajar, Entregar, Vender, Crescer e Estruturar, no momento; todos os empreendedores estão na fase inicial da pré-incubação: Explorar. Para a coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDEC, Patrícia Portela, é essencial que as startups participem do programa de pré-incubação, com a finalidade de impulsionar o ecossistema de inovação e tecnologia. “Com o auxílio da HUB RO, as ideias que estão no papel, irão se tornar grandes negócios, gerando emprego e renda para Rondônia”, destacou a coordenadora.

SOBRE A HUB RO:

A Hub.Ro é aberta a todos que queiram desenvolver negócios. Os visitantes podem usufruir de um ambiente que respira inovação e está de portas abertas para receber empreendedores, investidores e interessados nos universos do empreendedorismo, da inovação e de startups. O espaço é totalmente gratuito e fica localizado no Porto Velho Shopping, 1° piso, ao lado do Tudo Aqui.

Fonte: Governo RO