STF abre inquérito contra Carla Zambelli por porte ilegal de arma

Reprodução – 29.10.2022 Deputada federal Carla Zambelli (PL) foi filmada apontando uma arma contra um homem negro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou nesta sexta-feira (3) a abertura de um inquérito contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de armas. A decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação será referente ao episódio em que a parlamentar aponta uma arma de fogo para um homem no bairro dos Jardins, em São Paulo (SP), no dia 29 de outubro do ano passado. Na época, Zambelli informou ter sido agredida pelo rapaz, mas gravações feitas por testemunhas contradizem a parlamentar.

Mendes ainda determinou que o processo corra sob sigilo e deu prazo para que a deputada apresente sua defesa. Ela ainda não se pronunciou sobre a investigação.

Em outubro, Carla Zambelli se defendeu e disse que estava autorizada a portar armas, mesmo com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que vedava o uso de armas de fogo por candidatos horas antes das eleições. Adversários tentaram ingressar com processos judiciais, o que foi rebatido pela parlamentar.

No fim do ano passado, Zambelli entregou a pistola usada no dia para a Polícia Federal, por ordem do STF. Mais tarde, os investigadores constataram que a deputada não teria entregue todo o arsenal que possui e fez diligências na residência dela. Outras três armas foram apreendidas.

Fonte: IG Nacional