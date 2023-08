STF recebe processo das joias sauditas entregues a Bolsonaro

Esta quarta-feira (16) será um dia de decisão para o Tricolor. Às 19h30, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

No primeiro jogo, disputado na Neo Química Arena, os adversários venceram por 2 a 1. O gol são-paulino foi marcado por Luciano.

Agora, o time de Dorival Júnior luta por uma vitória por ao menos dois gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

O último treino antes do Majestoso contou com a apresentação de um vídeo para os atletas. No campo, houve um circuito físico, atividades técnicas e um trabalho posicional. A comissão técnica também comandou um exercício de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Para chegar à semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor passou por Ituano, Sport e Palmeiras. No outro lado do chaveamento da competição, Flamengo e Grêmio lutam por vaga na final.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 16/08 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) – SP

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) – PR e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) – RJ

Quarto árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA) – DF

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA) – MG

AVAR: Frederico Soares Vilarinho – MG

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) – PR

Observador de VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez – RJ

Fonte: Esportes