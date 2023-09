STF suspende votação do marco temporal até semana que vem: 4 a 2

O governo de Mato Grosso declarou estado de emergência zoossanitária no território mato-grossense para prevenir a Influenza Aviária H5N1 de Alta Patogenicidade (IAAP), conhecida como gripe aviária. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (31.08) e vale por 180 dias.

O decreto prevê medidas preventivas, de controle, monitoramento e análise de risco em função da doença em aves silvestres, marinhas e domésticas para evitar a disseminação em criações de subsistência e na avicultura industrial, e consequentemente conter danos à saúde pública.

Todos as cidades do estado, instituições privadas, federações, associações, sindicatos, órgãos e entidades da administração estadual devem observar as orientações expedidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), que publicará normas complementares, a fim de operacionalizar as ações decorrentes do estado de emergência.

A influenza aviária é uma doença de distribuição mundial, com ciclos pandêmicos ao longo dos anos, e com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas.

No dia 15 de maio de 2023, foi detectada pela primeira vez em território nacional, em aves silvestres, o que, de acordo com o Mapa, não compromete a condição do Brasil como país livre de IAAP para o comércio.

Fonte: Pensar Agro