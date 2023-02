STJ promove seminário sobre protocolo para julgamento com perspectiva de gênero

Estão abertas as inscrições para o seminário Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero: Teoria e prática, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos dias 6 e 7 de março. O evento será presencial e à distância, com transmissão pelo canal do STJ no YouTube.

Voltado para magistrados(as), servidores(as) públicos(as), operadores(as) do direito em geral e estudantes, as inscrições podem ser feitas até 1º de março: para participação presencial, neste link, e para participação on-line, por meio deste link. O STJ fornecerá certificado de 11 horas para os participantes que registrarem a frequência integral.

A abertura do evento contará com a presença das ministras presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e do STJ, Maria Thereza de Assis Moura; do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Lelio Bentes, e do vice-presidente do STJ e corregedor-geral da Justiça Federal, Ministro Og Fernandes.

Confira a programação completa do seminário.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO