Strada, Polo, Onix e HB20: veja os carros mais vendidos em 2023

Carro da primeira vitória do britânico pela equipe foi arrematado em leilão realizado durante o GP de Las Vegas

A Mercedes W04, carro da primeira vitória do britânico de Lewis Hamilton pela equipe na Fórmula 1, foi arrematada por US$ 18,8 milhões (cerca de R$ 92 milhões) em leilão realizado durante o fim de semana do GP de Las Vegas de F-1. Com este caro Lewis venceu o GP da Hungria em julho de 2013.

A estimativa era que o carro, conhecido pelo número de chassi W04, atingisse um valor entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, mas o lance vencedor representa um recorde para um carro moderno de F-1 vendido publicamente.

O valor da Mercedes W04 de Hamilton é menor apenas do que a Mercedes W196R, carro do bicampeonato do argentino Juan Manuel Fangio, em 1954, que foi vendida por 19,6 milhões de libras em 2013. Entre os modelos da era moderna, a Ferrari F2003 do alemão Michael Schumacher foi vendida por 10,7 milhões de libras em 2022