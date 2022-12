Suco de Uva Concentrando Caseiro

Se Mbappé e Messi balançarem as redes, será a primeira vez que dois adversários que jogam no mesmo clube vão fazer gols em uma final de Copa do Mundo. A última vez que dois colegas de clube fizeram gols em uma decisão foi em 1974, quando Paul Breitner e Gerd Müller, que jogaram no Bayern de Munique, marcaram pela Alemanha Ocidental.

Você sabia?

Fayza Lamari, mãe de Mbappé, é uma ex-jogadora da seleção francesa de handebol.

Com um salário anual e patrocínios que juntos somam cerca de US$ 130 milhões por ano, Messi foi o primeiro do ranking de Atletas Mais Bem Pagos de 2022, na lista anual da revista Forbes. Ele foi seguido por LeBron James (US$ 121,2 mi), Cristiano Ronaldo (US$ 115 mi), Neymar (US$ 95 mi) e Steph Curry (US$ 92,8 mi)

Mbappé, que ganha um total de US$ 43 milhões somando salário e patrocínios, ficou em quarto na lista da Forbes de Atletas Mais Bem Pagos com Menos de 25 Anos, acima de esportistas como Marshon Lattimore (US$ 40,9 mi), Devin Booker (US$ 39,9 mi) e Jake Paul (US$ 38 mi). Mbappé ficou atrás de Max Verstappen (US$ 48 mi), Naomi Osaka (US$ 59,2 mi) e Josh Allen (US$ 67 mi).

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, foi colega de time de Messi na Copa de 2006, na Alemanha. Naquela ocasião, a competição Argentina foi eliminada nas quartas pela Alemanha, no jogo que ficou marcado pelo bilhete, recebido pelo goleiro alemão Jehns Lehmann, com informações sobre as cobranças dos argentinos.