Superando o Tatame: Renata Sales e Keiver Nogueira – Lições de Resiliência e Solidariedade no Mundo do Jiu-Jitsu

Muito além do prêmio! Há quem não esteja gostando muito da participação de Yasmin Brunet no “Big Brother Brasil” e há quem esteja torcendo para a sereia levar a melhor no reality show, mas ninguém pode negar que a modelo é um sucesso não somente como influenciadora, mas como empresária também!

De acordo com informações da revista Vogue, desde sua estreia no reality show, há pouco mais de dez dias, a marca de beleza de Yasmin já chegou a faturar alto e as vendas dos produtos da “Yasmin Beauty” já renderam o valor do prêmio e muito mais, como cerca de dois milhões de seguidores em suas redes sociais!

Segundo a revista, com seu nome em alta por conta do BBB 24, a marca de Yasmin chegou a vender cerca de 25 mil unidades de seu body splash apenas na primeira semana do reality show. Além disso, com a popularidade da modelo no programa, as vendas dos produtos já renderam um faturamento de nada mais, nada menos que R$ 5 milhões à sereia!