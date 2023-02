Superintendente da Sejucel é convidado por Comissão de Esporte, Turismo e Lazer

A Comissão de Esporte, Turismo e Lazer abriu no início da tarde desta terça-feira, 28, os trabalhos no Plenarinho. O encontro foi presidido pelo deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) e serviu para convidado o superintendente da Sejucel (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer), Júnior Lopes, para apresentar o planejamento das ações da pasta para o ano de 2023.

A solicitação do parlamentar foi prontamente aceita pelos deputados estaduais Ribeiro do Sinpol (Patriota) e Nim Barroso (PSD), os quais também integram à comissão. “Estarei convidando o superintendente da Sejucel, Júnior Lopes, para tratar sobre o esporte, o lazer e também o Flor do Maracujá no próximo dia 6 de março”, pontuou Edevaldo Neves.

Para o deputado Ribeiro do Sinpol, o trabalho em conjunto da comissão poderá ajudar a sanar as dificuldades enfrentadas nas áreas do Esporte, Turismo e Lazer. “Estamos aqui para buscar desenvolver esta área, pois temos essa raiz no esporte. Através do turismo podemos propor ações de incentivo e juntos vamos fazer mais por nosso Estado. Vamos propor ao Júnior Lopes de lançarmos um cronograma de atividades em nosso estado”, pontuou Ribeiro do Sinpol.

Já para o deputado Nim Barroso, os encontros servirão para ajudar o esporte. “Vamos nos reunir com o Júnior Lopes e desenvolvermos ações em cima do planejamento traçado. Vamos trabalhar para somar”, concluiu Nim Barroso.

Texto e foto: Secom ALE/RO