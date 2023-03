Superintendente da Sejucel expõe ações desenvolvidas na Comissão de Esporte, Turismo e Lazer

A Comissão de Esporte, Turismo e Lazer recebeu no início da tarde desta terça-feira (07) o superintendente da Sejucel (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer), Júnior Lopes, para apresentar o trabalho até então desempenhado pela pasta ao longo do ano de 2023.

Contando com a presença de um grande público no Plenarinho 1, da Assembleia Legislativa de Rondônia, o presidente da comissão, deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota), abriu os trabalhos destacando o compromisso do atual superintendente no apoio ao esporte. “Tenho acompanhado o trabalho desempenhado e parabenizo por estar na linha de frente junto a várzea. Estamos aqui para oferecer esse suporte e com isso conseguimos identificar problemas e buscar soluções através desta comissão”, destacou Edevaldo.

Júnior Lopes fez questão de enaltecer a presença dos desportistas na Casa de Leis para acompanhar seu pronunciamento. “Quero que se sintam abraçados e representados por mim. Temos que ter a conscientização do esporte em nossas vidas. A vida da minha família foi transformada através do esporte. E vocês (deputados) estão tendo essa consciência em torno dessa transformação”, pontuou o superintendente.

O superintendente da Sejucel ainda fez questão de salientar o trabalho que está sendo feito desde o início do ano em prol da pasta. “Fui em Guajará-Mirim para acompanhar o andamento das obras do estádio João Saldanha e também sobre o duelo da fronteira, onde buscamos soluções para buscar reativar o festival cultural. O Flor do Maracujá já foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Rondônia e será realizado no período de 26 de junho a 2 de julho deste ano. E no estádio Aluízio Ferreira foi feita uma força-tarefa para que ele pudesse estar apto até o dia 25 de fevereiro com todos os laudos para as competições profissionais”, disse Júnior Lopes.

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) se colocou à disposição para o direcionamento de emendas para todas as modalidades. “Nosso objetivo é ajudar e nós deputados vamos atuar como parceiros no esporte. Queremos também desenvolver ações em prol do atletismo do nosso estado”, acrescentou o parlamentar.

Já o deputado estadual Ribeiro da Sinpol (Patriota) ressaltou a importância do esporte na sociedade. “A casa cheia demonstra a importância que tem o nosso esporte. E vamos atuar de mãos dadas para que nosso esporte, nossa cultura e nosso lazer sejam beneficiados”, encerrou.

Ao final, o presidente da comissão fez questão de pontuar que a Casa de Leis está aberta para os debates e que o futebol profissional precisa de mudança urgentemente no seu comando. “No futebol vamos em busca de tirar esse sanguessuga da federação que está a mais de 30 anos à frente da entidade. O esporte pode mudar a vida de uma criança, pode mudar nossa sociedade e também a nossa vida”, encerrou.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira ALE/RO