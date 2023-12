SUS atendeu quase 50 baleados por dia no Brasil em 2022, diz pesquisa

Marcello Casal Jr/Agência Brasil SUS atendeu 50 baleados por dia no Brasil em 2022

Dados divulgados pelo Instituto Sou da Paz mostram que o Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu quase 50 baleados por dia no Brasil durante o ano passado. No total, 17,1 mil internações de pessoas baleadas foram registradas em hospitais públicos do país no ano de 2022.

O levantamento ainda mostra que o tratamento desses feridos custou R$ 41 milhões aos cofres públicos. A quantia equivale à realização de um milhão de mamografias no Brasil.

Ainda segundo o estudo, nos últimos 15 anos, as hospitalizações de baleados custaram R$ 886 milhões.

No Rio de Janeiro, o custo médio de um paciente baleado em um hospital de alta complexidade é de R$ 2,3 mil por dia, conforme os dados. Os gastos, no entanto, variam de acordo com a gravidade do caso, com a complexidade dos procedimentos e com o tempo de internação.

Números da Secretaria Estadual de Saúde mostram que, somente em 2023, já foram gastos mais de R$ 19,7 milhões com pacientes baleados. O valor é o suficiente para realizar 4,6 milhões de hemogramas completos.

Os custos também são elevados nos hospitais da Prefeitura do Rio. Conforme o levantamento, em 2023, até o fim de outubro, R$ 37,2 milhões foram gastos com o atendimento de pessoas baleadas.

O montante poderia ser usado para realizar quase 1,7 milhão de ultrassonografias ginecológicas.

Na capital, os hospitais municipais receberam, no total, 1.084 baleados neste período.

Fonte: Nacional