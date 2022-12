SUS estuda oferecer gratuitamente remédio de alto custo para diabetes

Pixabay – 01.04.2022 Oferta do medicamento é importante para pessoas em maior risco em razão da diabetes

A comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) recebe até o dia 26 de dezembro a opinião dos brasileiro sobre a proposta de incorporação da dapagliflozina para pacientes com diabete tipo 2 (DM2) com necessidade de segunda intensificação de tratamento e alto risco para desenvolver doença cardiovascular (DCV) ou com doença cardiovascular já existente e idade entre 40-64 anos.

A medicação já é oferecida pelo SUS para pacientes diabéticos com idades acima de 65 anos e com doença cardiovascular já existente.

A consulta pública pode ampliar o acesso a essa medicação considerada de alto custo. Além de ajudar no controle da glicemia, estudos mostram a eficácia da droga também na prevenção de doenças do coração e renal. Informações obtidas no relatório apresentado pela CONITEC indicam que o uso da dapagliflozina possui eficácia diminuindo os níveis de açúcar no sangue, da pressão arterial e do peso corporal.

Além disso, o medicamento também reduz a hospitalização por insuficiência ou parada cardíaca.

O custo médio de uma caixa com 30 comprimidos dessa medicação nas farmácias varia de R$ 150 a R$ 210.

Para participar da consulta pública basta acessar o link e preencher os dados.

