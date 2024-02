Suspeitos por incêndio florestal no Chile são presos

Reprodução: Flipar Bandeira do Paquistão

Dezenas de combatentes atacaram uma delegacia de polícia em Chaudhwan, norte do Paquistão, nesta segunda-feira (5) resultando na morte de pelo menos 10 policiais.

O chefe de polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Gandapur, relatou que mais de 30 terroristas conduziram o ataque em três frentes, resultando em um confronto armado que durou mais de duas horas e meia.

“Mais de 30 terroristas lançaram um ataque em três direções. Houve troca de tiros durante mais de duas horas e meia”, disse.

No ataque à delegacia do distrito de Dera Ismail Khan, 10 policiais foram mortos e quatro ficaram feridos. O incidente ocorreu pouco antes das eleições gerais de quinta-feira no país, que já enfrentou numerosos ataques contra candidatos e seus seguidores.

A região fronteiriça da província de Khyber Pashtun tem sido um foco de atividades de grupos combatentes como o Taliban paquistanês e o Estado Islâmico. Gandapur também mencionou que os agressores temporariamente tomaram controle da delegacia durante o ataque, que começou nas primeiras horas da manhã local.





Fonte: Internacional