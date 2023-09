SUSTENTABILIDADE 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho e 2º Encontro Regional ICLEI Amazônia acontecem no mês de outubro

Inscrições podem ser feitas pela internet

Porto Velho será palco da sustentabilidade no mês de outubro com a realização de importantes eventos que discutem o tema. De 17 a 19 de outubro acontece o 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, promovido pela Prefeitura de Porto Velho (ADPVH), por meio da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). Simultaneamente o município sedia ainda o 2º Encontro Regional ICLEI Amazônia – O protagonismo dos Governos Locais no Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Amazônia, fortalecendo ainda mais a pauta e a discussão sobre como proporcionar geração de emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico a nível local na região amazônica, em conjunto com a conservação do meio ambiente, a proteção da biodiversidade e medidas para mitigação e adaptação dos efeitos da emergência climática.

O 2º Encontro Regional ICLEI Amazônia servirá como marco para a realização do 1ª Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, a segunda sessão de 2023 do Fórum das Cidades Pan-amazônicas (FCPA) e do Encontro Regional Amazônia do Fórum CB27, um somatório de forças para a mobilização e engajamento das cidades amazônicas para discutir o desenvolvimento econômico sustentável, incentivando o protagonismo dos governos locais. O encontro tem início às 17h, no IFRO Campus Porto Velho – Calama, localizado na avenida Calama, 4985 – Flodoaldo Pontes Pinto. As inscrições podem ser feitas gratuitamente clicando aqui.

O ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade – é uma rede global de mais de 2,5 mil governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 130 países, o ICLEI impulsiona a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. “A Agência já se relaciona com o ICLEI desde 2019 e essa é uma grande oportunidade de contemplarmos a Amazônia Ocidental com eventos de tamanha grandiosidade e visibilidade internacional. São instituições preocupadas com sustentabilidade e como nós já íamos realizar o fórum, surgiu mais essa oportunidade”, esclareceu Leandro Dill, Diretor Técnico da Agência de Porto Velho.

1º FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE DE PORTO VELHO

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho (ADPVH), por meio da Agência de Desenvolvimento e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e em parceria com entidades relevantes como o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, o evento tem como objetivo fomentar discussões sobre desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade e combate às mudanças climáticas. Através de painéis de discussão, visitas técnicas e participação de palestrantes renomados, Porto Velho se posicionará como protagonista na busca por soluções e práticas inovadoras para desafios contemporâneos. Além do aspecto educativo, o evento trará benefícios econômicos e sociais, promovendo a cidade como referência em sustentabilidade e atraindo investimentos e parcerias estratégicas. Uma iniciativa não apenas eleva o perfil de Porto Velho no cenário nacional e internacional, mas também fortalece seu compromisso com um futuro mais sustentável e próspero para sua população.

Texto: Renata Beccária

Foto: ICLEI

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO