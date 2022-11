SUSTENTABILIDADE – Cerimônia marca entrega de Cadernos Setoriais com oportunidades de negócios sustentáveis

No evento, que aconteceu na sede da Associação dos Magistrados de Rondônia, também foi entregue o prêmio Samuel Benchimol

A Prefeitura de Porto Velho realizou na noite da última terça-feira (22), na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron), a entrega dos Cadernos Setoriais com informações e oportunidades de negócios sustentáveis na região. Durante o evento também aconteceu a entrega do Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de empreendedorismo consciente.

Os estudos foram coordenados pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e são fruto de um convênio entre o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e foram financiados com recursos do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial de Rondônia (Fider).

Presente no evento, o prefeito Hildon Chaves relembrou que a iniciativa teve origem em 2020 com o Fórum Amazônia + 21. “Estamos nos posicionando na Amazônia como um indutor de desenvolvimento e principalmente da geração de emprego e renda de forma sustentável e viável economicamente. Nós, amazônidas estamos sendo cobrados pelo mundo inteiro pela preservação das nossas florestas e potencialidades, então nós temos que compatibilizar a geração de emprego e renda para os aproximadamente 20 milhões de brasileiros que vivem na região Amazônica, promovendo o sustento dessa população, também com os objetivos do desenvolvimento sustentável”, destacou o prefeito.

Os cadernos apresentam oportunidades de negócios sustentáveis na região e contribuem para a atração de investidores. Os estudos foram elaborados a partir de uma pesquisa criteriosa com o objetivo de levar o mapeamento de informações aos investidores quanto às oportunidades de negócios, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável da região amazônica.

“Os cadernos setoriais têm por base a identificação de setores que são portadores de futuro para a cidade de Porto Velho, foi feito um robusto e profundo mapeamento das oportunidades para cada um dos setores estudados. Ao final, ele apresenta um plano de ação identificando para cada ator que tem aderência ao setor, ações necessárias para que a gente possa construir um ambiente favorável a recepção de investimentos para esses setores estudados”, detalhou o presidente da ADPVH, Marcelo Thomé.

Com os estudos, a Prefeitura terá referências para a elaboração de políticas públicas que promovam e favoreçam a atração de investimentos sustentáveis para a região. A versão online dos Cadernos Técnicos Setoriais estão disponíveis para consulta na página da Agência.

Também esteve presente na cerimônia o secretário-adjunto da Sedec, Avenilson Gomes da Trindade, além de outras autoridades, empresários e convidados.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO