Sustentabilidade e inovação tecnológica são metas para fortalecer a agricultura familiar em 2024

A reunião do Conselho de Administração da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) visando a apresentação do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Proater) para o exercício de 2024, foi realizada na segunda-feira (11), na sede da Autarquia, em Porto Velho. Durante a apresentação, o Governo do Estado sinalizou um investimento técnico maior em sustentabilidade e tecnologia. O Programa, que norteia as ações de Ater foi aprovado pelos conselheiros, e prevê para o próximo ano, um aumento de pouco mais de 27% nos atendimentos às famílias rurais.

O investimento do Governo do Estado nos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no estado de Rondônia tem sido essencial para o fortalecimento da agricultura familiar. As ações realizadas pela Emater/RO em 2023, trouxe resultados que vão além das expectativas preestabelecidas e projeta novas necessidades para 2024.

O Proater foi apresentado pela diretora técnica, Fabiana Bezerra, na presença do diretor vice-presidente da Emater/RO, José de Arimatéia da Silva; do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Franco Maegaki Ono; da diretora executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, Ana Gabriela Rover e do representante dos empregados da Emater/RO, Antônio Francisco de Assis. O diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, e o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo Batista, por estarem em cumprimento de outras agendas, se mantiveram presentes, acompanhado toda a reunião de forma virtual.

PERFIL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Nestes 52 anos e meio de atividades junto às famílias rurais, a Emater/RO viu seu público crescer e se modificar. Embora a grande maioria dos beneficiários, mais de 80%, estejam na faixa etária entre 41 e 70 anos de idade, os serviços prestados pela Autarquia pretendem focar, nesses próximos anos, no estímulo à permanência do jovem na propriedade e dar segmento à uma atividade mais moderna e tecnificada.

Para o governador Marcos Rocha, esse novo foco de investimento nos serviços de assistência técnica é essencial para que a Emater/RO possa continuar assistindo aos produtores, visando a modernização e a tecnificação das atividades no campo. “O objetivo é que a assistência técnica prestada pela Emater/RO incentive o público a tornar suas propriedades econômicas de forma sustentável e tecnológica”, ressaltou.

Outra mudança no perfil da agricultura familiar está na interatividade desse público com a internet. Hoje, 77% das famílias rurais têm acesso à essa tecnologia, facilitando o acesso ao atendimento e capacitação, que hoje também está sendo disponibilizada de forma virtual, por meio da Programa de Capacitação de Serviços de Ater (Capes) oferecido pela Emater/RO. O Capes tem permitido maior desempenho nas capacitações tanto dos empregados, com oportunidade de intercâmbio entre os extensionistas de forma mais ágil e econômica, quanto dos beneficiários, possibilitando a capacitação simultânea de agricultores de vários municípios.

PERSPECTIVAS DE ATER PARA 2024

A Emater/RO presta serviços de assistência técnica e extensão rural às famílias rurais rondonienses desde 1971, quando se deu início ao fortalecimento da agricultura, no então Território de Rondônia. De lá para cá, foram muitas ações, e com as políticas públicas implementadas pelo Governo, a agricultura familiar de Rondônia tem sido um dos fatores que mais consolidaram a economia local.

Segundo o presidente da Emater/RO, Luciano Brandão, a Autarquia conta com 83 unidades operacionais ativas instaladas nos 52 municípios, além das duas usinas de nitrogênio. A Emater/RO é o órgão de maior capilaridade do Estado e sua estrutura conta com recursos humanos na ordem de aproximadamente 800 empregados para atendimento às famílias cadastradas e as eventuais assistências técnicas econômica, social e ambiental. “A perspectiva para este ano de 2024 é ampliar o nosso atendimento às famílias rurais em relação ao ano passado, podendo chegar a 169 mil atendimentos com repetição”, destacou.

Para o ano de 2024, além de ampliar o atendimento, os serviços de Ater estarão voltados para uma produção com sustentabilidade, garantindo não somente a proteção do meio ambiente, mas um solo de maior qualidade e a melhoria da vida no campo. Outro desafio estará na implantação de inovações tecnológicas que possam trazer mais eficiência para a produção, tanto na qualidade quanto na produtividade.

