Sustentabilidade: Novos veículos do TJRO reduzem emissão de resíduos fósseis 

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia recebeu nesta segunda-feira, 15, a visita de quatro aprovados no XX Concurso para Juiz do Poder Judiciário de Rondônia. Oriundos de diferentes estados, os candidatos, que estão na lista de aprovados, buscaram informações sobre a possibilidade de convocação e posse.Amauri Fukuda, Victor de Santana Menezes, Carlos Albuquerque e Pauliane Mezabarba, que já atuam em áreas jurídicas em outros estados, questionaram a presidência sobre a possibilidade de renovação do atual concurso, que ainda está vigente, e convocação dos próximos da lista, tendo em vista a desistência de empossados. Os aprovados afirmaram interesse em fixar residência em Rondônia, comprometendo-se a permanecer nos cargos, caso venham ser empossados.

O presidente esclareceu que ainda não há previsão para convocação de novos aprovados, mas que o assunto ainda está sendo tratado junto à Corregedoria-Geral de Justiça e a Comissão do Concurso. “Essa possibilidade está no nosso radar, pois o Poder Judiciário tem a necessidade, sobretudo mediante a alta taxa de judicialização no nosso estado”, pontuou.

Em março de 2023, o TJRO deu posse a 30 novos juízes(as) aprovados no XX Concurso. Com isso, o TJRO contou com um aumento de quase 30% no número de juízes(as). Atualmente, o TJRO conta com 155 magistrados(as), entre juízes(as) e desembargadores.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO