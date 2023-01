Tá na conta: R$ 200 mil para a compra de material pedagógico para a rede de ensino

A convite do deputado Cirone Deiró, o secretário adjunto de estado da saúde, Dr. Maxwendell Gomes Batista, cumpriu agenda de trabalho, nesta quinta-feira, 05 de janeiro, no Hospital Regional de Cacoal- HRC. A presença do secretário adjunto de estado da saúde, na Capital do Café, atendeu determinação do governador Marcos Rocha e foi solicitada pelo deputado Cirone Deiró que tem defendido a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde dar a atenção devida ao Complexo Hospitalar de Cacoal.

Cirone solicitou ao representante da Secretaria de Estado da Saúde a realização de levantamento detalhado das necessidades e prioridades do Complexo Hospitalar de Cacoal e a elaboração de um plano de ação para zerar as filas de espera por atendimento médico hospitalar, especialmente para as cirurgias.

Na avaliação do deputado Cirone, é urgente a implantação de medidas para melhorar a capacidade de atendimento do Complexo Hospitalar de Cacoal, como forma de assegurar aos pacientes da Capital do Café e toda a região central do estado uma resposta rápida no atendimento. “Somos referência para o atendimento médico hospitalar para mais de 800 mil pessoas, esses números representam cerca de 50% da população de Rondônia.

Uma realidade que exige atenção especial dos gestores da saúde, postura que constatei por parte do titular da Sesau, secretário Jefferson Ribeiro da Rocha e do seu adjunto, Dr. Maxwendell Gomes Batista que compreenderam a necessidade de a Secretaria de Estado da Saúde reestruturar o Complexo Hospital da Capital do Café para garantir que os pacientes sejam atendidos com respeito e dignidade”, afirmou.

De acordo com o Dr. Maxwendell Gomes Batista, essa primeira agenda de trabalho no Complexo Hospitalar de Cacoal, demonstra o compromisso do governador Marcos Rocha com o fortalecimento das ações de saúde dos rondonienses.

Segundo representante da Sesau, o deputado Cirone tem sido um parceiro de primeira hora, na busca do diálogo e sempre apresentando as reivindicações por melhorias e mais investimentos no Hospital Regional-HRC e no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal- HEURO.

O secretário que esteve acompanhado de técnicos avaliou como sendo produtiva a agenda que permitiu conhecer as necessidades dos pacientes e servidores e identificar os problemas das duas unidades de saúde. “A partir de agora, vamos trabalhar para buscar soluções para as questões apresentadas”, assegurou.

O deputado Cirone Deiró considerou a agenda de trabalho do secretário adjunto de estado da saúde como sendo proveitosa para o encaminhamento das providências que deverão ser adotadas como forma de dar agilidade aos atendimentos, tanto no Hospital Regional, quanto no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal.

“Na Assembleia Legislativa vamos apoiar todas as medidas que a Secretaria de Saúde do Estado adotar com o propósito de humanizar o atendimento nos hospitais da rede pública de saúde, especialmente no que diz respeito ao Complexo Hospitalar de Cacoal. Vou acompanhar as providências que serão tomadas para atender pacientes que estão na fila de espera por atendimento médico, especialmente para procedimentos cirúrgicos”, concluiu.

