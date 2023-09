TÁ PAGO: Emenda parlamentar de Cláudia de Jesus melhora estrutura da PM de Ji-Paraná

Em junho deste ano a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), esteve reunida com o Capitão PM Fernando Souza, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Ji-Paraná. Durante uma conversa a deputada se comprometeu em destinar uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 50 mil para adquirir equipamentos de sonorização, tornando o ambiente do auditório da PM, ainda mais propício para a realização de eventos e reuniões. A promessa foi cumprida.

Nesta semana os recursos foram liberados e a polícia militar fez uma compra de itens que vão melhorar a estrutura de som do quartel. O auditório onde os equipamentos foram instalados é de uso não apenas da PM, mas também de toda sociedade, de acordo com agendamento e programação. Entre os equipamentos de som estão microfones, módulos, transmissores e mesas.

“Estamos atendendo a um pedido dos policiais e também da sociedade, que terá disponível mais um espaço de uso coletivo. O nosso mandato tem essa tarefa de colaborar e ajudar todas as instituições sociais, de acordo com a nossa disponibilidade”, disse a deputada que já destinou mais de R$ 4 milhões para área rural e cerca de R$ 3 milhões para saúde por meio de emendas.

Texto: Francisco Costa / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO