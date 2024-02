Tailândia criminalizará o uso recreativo da maconha após 2 anos

Reprodução/X/@RoyalFamily Rei Charles III

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, informou nesta terça-feira (6) que o câncer detectado no rei Charles III, de 75 anos, teve um diagnóstico precoce. Segundo informações do Palácio de Buckingham, Charles deve adiar compromissos e aparições públicas para se dedicar ao tratamento da doença, seguindo orientações médicas.

“Felizmente, foi detectado precocemente e agora todos querem que ele receba o tratamento de que necessita e se recupere totalmente”, afirmou Sunak em entrevista à BBC. De acordo com a nota oficial emitida nessa segunda-feira (5), o rei Charles já deu início a “um cronograma de tratamentos regulares”.

No final de janeiro, o rei deu entrada em um hospital em Londres para fazer um procedimento cirúrgico na próstata, onde foi identificado “outro ponto de preocupação”. Não foi divulgado se o câncer é na próstata ou não.

Entenda a condição do rei

O rei Charles III sofre com o aumento da próstata, também conhecido como hiperplasia prostática benigna, ou HBP, condição não cancerosa que ocorre com frequência entre homens mais velhos. Aos 60 anos, mais da metade dos homens apresentam pelo menos sintomas leves de HBP, que incluem dificuldade para urinar e sensação de urgência para urinar.

De acordo com a Cancer Research UK, metade das pessoas diagnosticadas com tumores sobrevivem à doença por pelo menos 10 anos ou mais. Nos últimos 50 anos, as chances de uma pessoa sobreviver a um câncer aumentaram significativamente.

No histórico da família real, George VI, chefe de Estado do Reino Unido ao longo da Segunda Guerra Mundial e avô de Charles III, teve problemas de saúde a partir de 1948, quando foi diagnosticado com câncer de pulmão.

Ele morreu em 1952, dando lugar a sua filha, a rainha Elizabeth, que assumiu o trono no mesmo ano e ficou na posição até falecer, em 2022, de causas naturais. Nesse ano, o rei Charles III, seu filho, assumiu o posto.

Segundo informações da imprensa local, o monarca informou aos filhos, príncipe William e Harry, acerca do diagnóstico. Harry, que mantém relação turbulenta com o restante da família real, mora na Califórnia, nos Estados Unidos, com sua família.

