Taís Araujo é hospitalizada e passa por cirurgia urgente: ‘Eu tive uma crise’

Por meio de sua conta no Instagram, Taís Araujo compartilhou uma atualização sobre sua . A renomada atriz, hospitalizada urgentemente na última quarta-feira (10), devido a uma crise aguda de hérnia de disco lombar, fez questão de expressar sua gratidão pelo apoio recebido nas redes sociais.

“Essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi durante esses dias. Eu tive uma crise, uma hérnia lombar, muito forte, que eu não conseguia me mexer, dores muito fortes, mas eu fui muito bem atendida pela equipe do Sírio Libanês”, iniciou.

A atriz ainda completou: “Infelizmente não consegui participar dos três primeiros episódios do ‘The Masked Singer Brasil’, mas tenho certeza que foram maravilhosos, brilhantes e divertidos, porque essa é a natureza do programa. Eu tô bem, já to até aqui na Bahia, de volta. Agora são meses de fisioterapia, cuidados intensos”.