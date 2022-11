TALENTOS DO FUTURO – Cerimônia de outorga de faixas e graus do judô acontecerá neste sábado (26)

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e garantir acesso às vacinas

Com o propósito de ampliar a cobertura vacinal da população e garantir o acesso às vacinas de rotina e covid-19, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), promove mais uma ação de vacinação nos residenciais Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama. Ação acontecerá do dia 28 de novembro a 1 dezembro, das 9h às 16h.

O público-alvo são crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Na segunda-feira (28), as equipes de imunização vão atender os moradores na quadra 609 do Orgulho do Madeira. Na terça-feira (29), os trabalhos de imunização serão realizados no salão de festas da rua 3. Já na quarta e quinta-feira (30 e 1), as equipes estarão na associação, situada no final da avenida Calama.

A ação é coordenada pela Divisão de Imunização do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em conjunto com a Agevisa. Além de proporcionar o acesso aos mais diferentes tipos de vacinas, a ação também vai capacitar técnicos de enfermagem da capital e do interior do estado para atuarem diretamente na oferta dos serviços de imunização.

CoronaVac

A partir de segunda-feira (28), crianças de 3 a 4 anos poderão receber também a vacina CoronaVac. O Ministério da Saúde repassou um lote do imunizante que estava em falta no país.

Texto: Carlos Sabino

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO