Nessa primeira etapa foram atendidos atletas de taekwondo e judô

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) realizou, na quarta-feira (30), rodas de conversa com os alunos matriculados no programa Talentos do Futuro sobre os temas bullying, ansiedade e medo.

Durante a ação, coordenada pela psicóloga da Semes, Ana Vitória Maia, foram realizadas dinâmicas e atividades em grupo voltadas para a prevenção e combate ao bullying. Na turma de Taekwondo, na Academia Dragon, as conversas foram desenvolvidas com a finalidade de promover a conscientização dos alunos participantes a respeito da prática e suas consequências.

Na roda de conversa a psicóloga explicou sobre a prática do bullying e os alunos também participaram expressando os sentimentos e situações já vivenciadas. De acordo com Ana Vitória, a roda de conversa tem como objetivo debater sobre temas fundamentais para a formação de crianças e adolescentes. “Apresentamos para esses alunos questões como respeito às diferenças, reflexões sobre o tema, as formas que o bullying acontece e de como o aluno pode procurar ajuda para superar e enfrentar essa situação”, disse a psicóloga.

Já com os alunos de Judô, os temas apresentados foram ansiedade e medo. A ideia da conversa foi buscar refletir sobre esses assuntos e principalmente o impacto tanto na vida esportiva, quanto nas questões familiares. Os alunos também puderam contar algumas questões envolvendo a ansiedade e o medo, principalmente voltados às competições da modalidade. A sensei do programa Talentos do Futuro, Alda Cristina, destaca que essa é uma importante ação para o desenvolvimento dos atletas. “Muito importante essa ação, principalmente nesse período de competições e isso vai ajudar nossos alunos a se desenvolverem ainda mais”, conclui a professora.

A expectativa é que essas rodas de conversas continuem em outras modalidades do programa Talentos do Futuro, de acordo com a demanda de cada professor. Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa ação fortalece o conhecimento dos atletas, e enriquece também o caminho para o futuro deles. “Principalmente incentiva nossos alunos a serem formadores de opiniões sobre temas que impactam na vida de todos eles de uma forma incrível”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO