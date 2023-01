TAPA-BURACOS – População pode fazer solicitações de reparo através do canal de atendimento

Documento foi criado para garantir melhorias nos atendimentos médicos e psicológicos

O cuidado com a saúde mental deve ser uma prática diária, que influencia diretamente no aumento da qualidade de vida e contribui para a prevenção de diversas doenças. Para garantir a continuidade e a melhoria dos serviços de atenção em saúde mental oferecidos para a população, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu o Plano Municipal de Saúde Mental.

Criado em 2022, o plano tem como objetivo aumentar a qualidade do atendimento médico e psicológico aos pacientes da capital até o ano de 2025. De acordo com Francisca Rodrigues Nery, diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade (Dmac), foram estabelecidas diversas metas, entre elas a criação de novos serviços psicossociais para a saúde mental, através da contratação de profissionais especializados e a construção de mais estruturas físicas para atender a população.

“Um dos objetivos do Plano é a expansão da rede, para garantir melhoria do acesso à população aos serviços de saúde mental e o fortalecimento do atendimento oferecido pelo município de Porto Velho. A demanda de saúde mental sempre foi alta, e, com a pandemia da covid-19, observamos que aumentou muito mais, e o plano surge como uma das respostas a esse problema”, afirma Francisca.

A diretora explica que o serviço de psicologia é uma das prioridades da gestão do município, e as unidades de saúde atuam como porta de entrada para o acesso ao atendimento oferecido no Centro de Especialidades Médicas (CEM). O atendimento no CEM iniciou em agosto de 2022, e, até o momento, mais de 480 consultas em psicologia já foram realizadas. A expectativa para este ano é aumentar os números por meio das contratações de mais profissionais.

Pacientes que desejam receber atendimento psicológico em Porto Velho devem se dirigir às unidades de saúde do município e passar pela avaliação de um médico, responsável por encaminhar o atendimento aos psicólogos do CEM. Na capital, 38 unidades funcionam de segunda a sexta-feira para atender toda a população. 19 delas estão localizadas na zona urbana e 19 são destinadas a atender a zona rural.

Acesse o plano aqui.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM PORTO VELHO

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

Os CAPS são instituições que atendem pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental e pessoas em situação de crise, entre eles, usuários de álcool, crack e outras substâncias.

CAPS II – Três Marias

Destinado à população adulta (a partir de 17 anos) com transtornos mentais persistentes e/ou severos que estão relacionados ou não ao abuso de álcool e/ou outras drogas. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Endereço: Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho.

CAPS AD – prioridade para usuários dependentes de álcool e drogas

Atendimento a adultos e adolescentes (considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente) com transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

Endereço: Av. Guaporé, 3929, Flodoaldo Pontes Pinto.

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi

Atendimento e tratamento de crianças e adolescentes com distúrbios psicológicos como autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados ou com dificuldades de manter laços sociais e familiares.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Endereço: Rua Dom Pedro II, 2687, São Cristóvão.

Centro de Especialidades Médicas (CEM)

Serviço regulado de atendimento ambulatorial de psicologia, via Sistema de Regulação (SisReg) por encaminhamento das unidades de saúde.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Endereço: Av. Rio Madeira, 2010, Nova Porto Velho

ATENDIMENTO 24H DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Em casos de emergências psiquiátricas, como tentativas de suicídio ou surtos, a rede municipal disponibiliza atendimento nas unidades de urgência e emergência:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

O Samu é responsável por atender 24h, através do número 192, casos de urgência e emergência psiquiátrica em pacientes que apresentam alterações de comportamento e sentimento, além de vítimas de tentativa de suicídio.

Unidade de Pronto Atendimento – Zona Leste

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana.

Endereço: Av. Mamoré, 3585, Lagoinha.

Unidade de Pronto Atendimento – Zona Sul

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana.

Endereço: Rua Urtiga, esquina com Av. Jatuarana, Nova Floresta.

Unidade de Pronto Atendimento – Jaci-Paraná

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana.

Endereço: Rua José Guedes, 40, Jaci-Paraná

Policlínica José Adelino

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana.

Endereço: Rua Orion, 56, Ulysses Guimarães

Policlínica Ana Adelaide

Funcionamento: 24h, todos os dias da semana.

Endereço: Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas.

