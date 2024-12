Tata Werneck e Rafael Vitti renovam votos de casamento em praia: ‘Eu disse “sim”‘

Após o nascimento da filha Clara, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda tem se adaptado a uma nova rotina familiar. Clara chegou ao mundo no dia 25 de dezembro e, após cinco dias de vida, já está em casa com os pais.

Nesta segunda-feira (30), Graciele compartilhou em suas redes sociais um momento de seu cotidiano matinal com a recém-nascida. Em seus stories, a empresária registrou seu café da manhã, destacando a nova dinâmica que envolve amamentar a filha enquanto toma café da manhã.

“Enquanto tomo café… Ela toma o dela”, escreveu Graciele, mostrando seu pão com ovo e a bebê sendo amamentada. Além disso, Graciele Lacerda encantou seus seguidores ao publicar imagens da pequena Clara dormindo e outros momentos da amamentação.