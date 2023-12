Tati Zaqui passa por repaginação completa após se converter ao evangelho: ‘Gente!’

A cantoram, compositora e ex-Fazenda Tati Zaqui, passou por uma repaginação completa após se converter ao evangelho. Em outubro deste ano, ela declarou que iria abandonar o funk e migrar para a carreira gospel. A ex-companheira de Thomaz Costa também contou que está começando a frequentar a igreja e, aos poucos, está se acostumando com sua nova vida.

Na tarde deste domingo (10), a famosa compartilhou um vídeo em seu perfil oficial do Instagram com um visual totalmente diferente do que estava habituada. No post, a artista aparece usando uma saia jeans longa, camisa preta toda fechada e coturnos. Atualmente, ela também está com o cabelo pintado de preto e na altura do ombro.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios ao novo visual e à nova postura da cantora. “Gente, como pode, né. Ficou linda! Elegante e chamou mais atenção do que se estivesse de roupa curta, decote e barriga de fora”, observou uma internauta. “Meu Deus, tá muito linda”, disse outra. “Amei o estilo”, escreveu uma terceira. “Maravilhosa”, enalteceu mais um.

No entanto, alguns internautas também fizeram críticas: “Ela não vai tirar esse piercing da boca nunca?”, perguntou uma usuária do Instagram. “Linda, mas precisa controlar mais a sensualidade”, opinou outra.