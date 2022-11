Taxa de mortalidade por câncer de próstata sobe em 25 estados do Brasil nos últimos 14 anos, RO esta na posição 10

Os que mais registraram aumentos foram Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Bahia

Dados são de levantamento do Observatório de Atenção Primária da Umane com base em dados do Ministério da Saúde que tem último levantamento feito em 2020.

Confira nesta tabela os Estados que mais tiveram aumento por 100 mil homens:

UNID. FED. 2006 2020 Checagem PA 4,4 9,3 111,36% AP 4,9 9,7 97,96% MA 6,9 12,6 82,61% MT 9,4 15,6 65,96% BA 11,9 19,5 63,87%

Fonte: Observatório da Atenção Primária à Saúde da Umane – observatoriodaaps. com br

A lista completa com as taxas de mortalidade de todos os estados abaixo

Em 2020, 15.841 brasileiros morreram em decorrência da doença, uma taxa de 15,3 por 100 mil habitantes . Esse número aumentou 24% em relação a 2010.

. Esse número aumentou 24% em relação a 2010. 89% das mortes são de homens de 65 anos ou mais

50% são brancos, 11% pretos e 36% pardos

Em 2021, o valor médio das internações no SUS para tratar este tipo de câncer foi de R$3.257,00

Em 2008, foram 33.858 internações. Enquanto que, em 2021, foram 29.694, uma redução de 12%

UNID. FED. 2006 2020 Aumento Percentual Aumento em Pontos percentuais PA 4,4 9,3 111,36% 4,9 AP 4,9 9,7 97,96% 4,8 MA 6,9 12,6 82,61% 5,7 MT 9,4 15,6 65,96% 6,2 BA 11,9 19,5 63,87% 7,6 GO 8,6 13,8 60,47% 5,2 AM 5,4 8,2 51,85% 2,8 AL 8,2 12,4 51,22% 4,2 RO 7,5 10,9 45,33% 3,4 TO 9,6 13,5 40,63% 3,9 ES 12,3 16,8 36,59% 4,5 PB 11,8 16 35,59% 4,2 MG 11,6 15,2 31,03% 3,6 RN 13 16,9 30,00% 3,9 SC 11,3 14,5 28,32% 3,2 PE 13,8 17,6 27,54% 3,8 PI 11,1 13,7 23,42% 2,6 PR 14,5 17,6 21,38% 3,1 SE 13,2 15,9 20,45% 2,7 CE 12,9 15,5 20,16% 2,6 RR 6,7 8 19,40% 1,3 RS 17,7 21,1 19,21% 3,4 D F 9,7 11,4 17,53% 1,7 SP 12,1 13,9 14,88% 1,8 RJ 16 18 12,50% 2 MS 15,5 14,8 -4,52% -0,7 AC 9,8 7,4 -24,49% -2,4

Sobre a Umane

A Umane é um dos dos principais fundos nacionais de apoio a filantropia em saúde; e uma associação civil sem fins lucrativos, isenta e independente voltada a articular e fomentar iniciativas de apoio ao desenvolvimento do SUS, melhoria das condições de saúde e promoção da saúde, como forma de colaborar para melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

A Umane dirige seu apoio para três linhas programáticas: o Atenção Integral às Condições e Fatores de Risco, que incentiva projetos voltados para redução da obesidade, Diabetes tipo 2 e hipertensão arterial; a Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio do apoio a iniciativas que visem melhorias operacionais, de produtividade de equipes e serviços e da incorporação de novas tecnologias e a Saúde Materno-infantil financiando programas que acompanhem e monitorem crianças e adolescentes no contexto da Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) e estimulem o autocuidado com iniciativas voltadas para o estilo saudável centrado no âmbito da família.

Mais informações: Angelo Raposo – 11.99451-5409