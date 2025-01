TCE-RO recebe visita institucional do novo prefeito de Porto Velho

Uma proposta de reformulação administrativa para a Prefeitura de Porto Velho foi a pauta do encontro, envolvendo representantes do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), do Ministério Público de Contas (MPC-RO) e da nova gestão da capital.

Realizada nesta sexta-feira (3/1), na sede do Tribunal, a reunião teve a participação, pelo MPC, da procuradora Yvonete Fontinelle, e, pelo TCE, do conselheiro Paulo Curi Neto, relator do município, e da equipe de auditoria do órgão.

A apresentação foi feita pelo prefeito recém-empossado, Léo Moraes (Podemos), e sua equipe de governo.

Conforme destacado pelo gestor, a ideia é debater a temática com os órgãos de controle, sob o viés técnico, para, assim, possibilitar melhorias para a população porto-velhense.

Fonte: