TCE se reúne com gestores para buscar solução para problemas na saúde de Ariquemes

Em fiscalização, na noite desta segunda-feira (30/12), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) constatou situações distintas no atendimento à população no Hospital Municipal e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ji-Paraná, na Região Central do Estado.

No hospital, faltam medicamentos, curativos, insumos, estrutura física precária e insuficiência de profissionais para atendimento à população.

Já na UPA, o TCE-RO constatou que a unidade é funcional e bem conservada, com equipe organizada e infraestrutura adequada.

A fiscalização integra as ações que o Tribunal de Contas tem realizado em Rondônia, com foco na melhoria dos serviços de saúde prestados à população.

FALTAM MEDICAMENTOS, PROFISSIONAIS E A ESTRUTURA É PRECÁRIA

A situação encontrada pelo TCE-RO no Hospital de Ji-Paraná foi preocupante.

Faltam medicamentos para atendimento básico aos pacientes. Não há curativos e insumos, como seringas, tubos, máscaras, luvas, álcool, entre outros.

Em visita às farmácias do hospital, não havia profissional na escala. E ainda foi informado que, na noite do Réveillon, apenas um profissional atenderá as três farmácias do hospital. A situação se agrava, devido à exoneração de servidores.

No laboratório, faltam reagentes para exames essenciais.

Quanto à estrutura, faltam computadores, há cadeiras e portas de armárdios quebradas e móveis inadequados, impactando no conforto para os profissionais de saúde.

De acordo com a equipe de auditoria do TCE, as condições encontradas no Hospital de Ji-Paraná evidenciam a necessidade urgente de ações para recompor recursos humanos, regularizar o fornecimento de medicamentos, insumos e reagentes, e implementar melhorias estruturais.

UPA REGISTRA AVANÇOS E BOM ATENDIMENTO

Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ji-Paraná, a situação foi diferente. A começar da escala de profissionais, que estava completa e organizada no momento da visita.

O aparelho de Raio-X está com a manutenção em dia. Também havia profissional apto para operá-lo.

O laboratório contava com os insumos necessários para os exames e a conservação da unidade foi destacada pelo TCE-RO, devido ao bom estado das áreas, iluminação, banheiros e demais instalações.

Ouvidos pela equipe do TCE-RO, os pacientes presentes manifestaram sua satisfação com o atendimento prestado pela equipe de profissionais da UPA.

Fonte: