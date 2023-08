Técnicos da Sedam recebem capacitação técnica em mapeamento aéreo com drone

Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos técnicos e analistas ambientais, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, realizou no período de 14 a 18 de agosto, uma capacitação técnica em mapeamento aéreo com drone.

A qualificação foi realizada por intermédio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural – Comrar, em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater e serviu para habilitar profissionais que atuam diretamente na execução do Programa de Regularização Ambiental – PRA.

A capacitação contou com o apoio da Cooperação Brasil-Alemanha- GIZ e Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – ASL, sendo qualificadas 40 pessoas, entre extensionistas rurais da Emater e analistas ambientais da Sedam, os quais poderão otimizar as ações de elaboração de Projetos de Áreas Degradadas e Alteradas – Prada, bem como o monitoramento de áreas em recuperação com a utilização de aerolevantamentos obtidas com uso de drone.

De acordo com o coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, o ASL é um programa voltado para a região Amazônica e visa desenvolver boas práticas de manejo florestal. “Estamos buscando estabelecer diretrizes e metodologias aplicadas à regularização ambiental vinculadas aos modelos da restauração, e implementar o uso de tecnologias nos mecanismos de monitoramento”, concluiu.

Fonte: Governo RO