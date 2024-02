Técnicos de escolas de Seringueiras, São Francisco e São Miguel recebem capacitação em manipulação de alimentos

A campanha “Sua Vida Vale Mais!”, do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), ganhou força nos dias 5 e 6 de fevereiro com uma blitz educativa, realizada na Avenida Duque de Caxias e Rua do Cobre, no Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. A ação contou com a parceria da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e abordou mais de 323 condutores.

Educadores da Escola Pública de Trânsito (EPT) e agentes da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) orientaram motociclistas e motoristas sobre boas práticas no trânsito, com base na Resolução nº 980 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Ao mesmo tempo, servidores da Seas divulgaram os programas Mulher Protegida e Criança Protegida, reforçando a importância da proteção social.

TRÂNSITO E EDUCAÇÃO

Durante a blitz, os condutores receberam informações sobre transporte seguro de crianças, boas práticas na condução veicular e materiais educativos. Para o condutor Thiago Ulisses, de 20 anos. “A blitz educativa do Detran/RO nos faz repensar a segurança no trânsito e nos incentiva a sermos mais responsáveis”, afirmou.

A Campanha também reforçou a importância do uso do capacete para pilotos e passageiros, destacando a redução de até 40% no risco de morte em caso de acidente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). O uso de óculos de proteção em capacetes sem viseira, calçados e roupas adequadas, também foi recomendado.

O diretor-Geral do Detran/RO, Léo Moraes, destacou a importância da parceria entre Seas e Detran, com as ações para o trânsito e a proteção social. “É gratificante ver que a Campanha ‘Sua Vida Vale Mais!’ está impactando os cidadãos, as ações da campanha tem como principal objetivo reduzir a entrada de pacientes vítimas de sinistros de trânsito no pronto-socorro João Paulo II, ao conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito”, ressaltou.

PROTEÇÃO SOCIAL

A blitz também serviu para divulgar os programas Mulher Protegida, que visa prestar assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, especialmente, a que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de coibir a violência no âmbito de suas relações; e o Programa Criança Protegida, o qual visa fortalecer a rede de proteção em atenção às crianças e adolescentes com direitos violados.

Conforme a diretora da EPT, Junaia Freitas, a parceria entre o Detran e a Seas fortalecem as ações para promover um trânsito mais seguro e uma sociedade mais orientada e protegida

INFORMAÇÕES

Programa Mulher Protegida: Lei Estadual nº 5.165, de 29 de novembro de 2021.

Programa Criança Protegida: visa à proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência.

Fonte: Governo RO