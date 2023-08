Técnicos e gestores da Proteção Social Básica participam de oficina sobre o Serviço Especializado em Abordagem Social

Com intuito de capacitar gestores e as equipes de referência da Proteção Social Especial – PSE em âmbito municipal, visando contribuir para uma boa prática no atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras, o Governo de Rondônia iniciou na quinta-feira (10), por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, mais uma oficina sobre o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – Paefi e o Serviço Especializado em Abordagem Social. O evento que segue até esta sexta-feira (11), em Porto Velho, reúne técnicos e gestores da Proteção Social Básica.

De acordo com Railane de Oliveira Marinho, psicóloga e assessora técnica na Gerência de Proteção Social Especial da Seas, que abriu o evento falando sobre “Pensando vulnerabilidade, violência e violação de direitos”, a preocupação do Governo em conhecer as demandas dos municípios começou entre 2019 e 2020 com uma pesquisa dirigida, enquanto que em 2021 foram iniciadas as oficinas regionalizadas para que pudessem se conhecer e trocar experiências, mesmo que a princípio de forma online devido à pandemia de Covid-19. Após as oficinas, vieram as fases de supervisão e intervenções, a partir de 2022.

Para a psicóloga Maria Júlia, do município de Alta Floresta D’Oeste, estes eventos são importantes por ampliar o conhecimento e também trocar experiências que possam melhorar a atuação dos participantes em seus municípios. A secretária da Assistências Social do município de Buritis, Saionara Faria disse que, “a dinâmica proposta pela equipe organizadora, de trazer um objeto, foto, poesia, entre outros, me remeteu a tempos de outrora, minha infância e juventude, tempos de escola. Essa projeção me trouxe várias reflexões sobre minhas atitudes e ações de hoje, tanto no particular quanto no profissional”.

Na pauta constam abordagens, como “O que é Proteção Social Especial?”, “Qual seu papel na assistência social?”, “Como organizar o serviço da PSE?”, além de “Os desafios no acolher a migração e o papel do Sistema Único da Assistência Social – Suas” e “Atendimento ao migrante – Um relato de Experiência do Estado do Acre”, os dois últimos previstos para o último dia.

A diferença entre a Proteção Social Básica e a Especial, é que a primeira intervenção objetiva prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enquanto a segunda atua quando já houve rompimento de direitos, ou seja, não é mais o caso de apenas prevenir, mas de superar situações de risco social.

Fonte: Governo RO